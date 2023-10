Le Défi Chaîne de vie de la Côte-Nord rapporte 4 500$

Rallier des personnes touchées de près ou de loin par le don d’organes, c’est la raison du Défi Chaîne de vie qui en était à une sixième édition le 15 octobre sur la Côte-Nord. L’événement a permis d’amasser un peu plus de 4 500$.

Ils étaient près de 75 à faire l’ascension du mont Trouble de la Station Gallix, accompagnés des porte-étendards de l’édition de 2023, Mylène Barbeau et Denis Clements, représentants de famille de donneurs.

Trois personnes greffées, une de Sept-Îles, une de Port-Cartier et une de Baie-Comeau, étaient du nombre, comme une dizaine d’élèves du secondaire qui ont vécu la séquence d’apprentissage Chaîne de vie.

La météo a été en faveur des organisateurs. « Nous avons craint pour la météo, mais des anges ont chassé les vents et la pluie », a mentionné Sonia Lachance, responsable du Défi Chaîne de vie sur la Côte-Nord.

Il est possible de donner pour la cause via le https://chainedevie.org/mont-trouble.