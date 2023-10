L’Association pour le développement des aînées et aînés à l’UQAR (ADAUQAR) annonce la venue de Madeleine Blais-Morin à l’occasion de la conférence Le parcours d’une nouvelle et d’une journaliste le 20 octobre.

Madeleine Blais-Morin, journaliste originaire de Gaspé, animera une conférence qui vous plongera au cœur d’une salle des nouvelles. À cette occasion, elle parlera de son parcours, du journal étudiant de la polyvalente de Gaspé à l’animation d’une émission nationale d’actualité à la première chaîne de Radio-Canada.

Dès l’adolescence, Madeleine Blais-Morin rêvait de devenir journaliste, une passion qui ne s’est jamais démentie en plus de 20 ans de carrière. De Saskatchewan à la Nouvelle-Écosse puis à Ottawa, elle a travaillé comme correspondante parlementaire et cheffe de bureau, ce qui l’a amenée à couvrir des élections, des sommets internationaux et des crises politiques.

Aujourd’hui, elle vient d’être nommée à la barre d’une émission nationale d’actualités à la radio de Radio-Canada.

Comment se bâtit un bulletin de nouvelles ? Pourquoi un sujet se retrouve en manchette, alors qu’un autre est complètement écarté ? Cette conférence vous plongera au cœur d’une salle des nouvelles, en compagnie d’une journaliste comptant plus de 20 ans de métier.

Pour y participer, il faut être membre de l’ADAUQAR. Rappelons que l’Association pour le développement des aînés et des aînées à l’UQAR est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’offrir des activités d’apprentissage diversifiées à l’intention des adultes de 50 ans et plus qui souhaitent demeurer actifs.