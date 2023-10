Estelle Borgia se tourne vers le sociofinancement pour publier sa biographie

Première femme capitaine de police au Canada, l’ancienne Baie-Comoise Estelle Trudel Borgia souhaite publier ses mémoires dans son livre intitulé Sur la banquette arrière. Comme la maladie la presse à réaliser son rêve, elle se tourne vers le sociofinancement pour rassembler les fonds nécessaires.

Grâce à la plateforme numérique La Ruche Côte-Nord, Mme Borgia et sa fille, qui l’aide dans ce projet d’écriture, espèrent recueillir une somme de 15 000 $. Au moment d’écrire ces lignes, 14 dons cumulant 951 $ ont été réalisés, ce qui équivaut à 6 % de l’objectif à 31 jours de la date butoir.

” Estelle (Trudel) Borgia fut la 1ʳᵉ policière embauchée au poste de police d’Hauterive en 1976. Tout au long de sa carrière, elle a fait face à l’opposition féroce de ses confrères, qui considéraient que sa place était avec ses chaudrons ou sur la banquette arrière “, résume-t-on dans la présentation du projet de sociofinancement.

Pour défier le temps, quatre bénévoles travaillent depuis plusieurs mois à honorer le legs de Mme Borgia à la société québécoise.

” Passer par une maison d’édition traditionnelle est un processus laborieux qui implique un minimum d’un an et demi d’attente. N’ayant plus le luxe du temps, nous avons engagé des collaboratrices d’expérience pour effectuer les diverses étapes menant aux tablettes des librairies “, informe l’équipe derrière le projet.

Les fonds amassés permettront de payer les expertises professionnelles liées à la publication de la biographie dans un temps record, soit la rédaction, la correction, la vérification des faits, le graphisme, la mise en page, la révision linguistique, l’imprimerie, etc.

” Énormément d’heures de bénévolat ont été effectuées par l’équipe, mais nous ne possédons malheureusement pas toutes les compétences et expertises requises à l’aboutissement final du projet “, est-il dévoilé.

Le lancement du livre Sur la banquette arrière est prévu le 2 décembre à la bibliothèque Alice-Lane de Baie-Comeau dès 14 h en présence de celle qui y divulgue ses mémoires. Des exemplaires de la biographie seront disponibles.

Pour en savoir plus sur le parcours d’Estelle Trudel Borgia :