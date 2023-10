Prix Dollard-Morin : Myriam Tremblay est honorée

Myriam Tremblay, propriétaire de pharmacies en Haute-Côte-Nord et bénévole proactive pour le soccer dans la région, est la lauréate du prix Dollard-Morin de la région de la Côte-Nord.

Cette dernière reçoit cet honneur qui a pour but de mettre en valeur l’engagement bénévole dans les domaines du loisir et du sport au Québec.

« Je tiens à remercier Mme Tremblay, pour sa contribution bénévole extraordinaire à notre milieu. Votre participation active à la vie de votre communauté profite à vos concitoyens et contribue de belle façon au dynamisme de notre collectivité », exprime Yves Montigny, député de René-Lévesque.

Myriam Tremblay est effectivement très active côté bénévolat. Elle est copropriétaire de trois pharmacies, mère de famille et elle assure la présidence de l’Association de soccer de Les Escoumins. Mme Tremblay est aussi coregistraire, responsable de la logistique de compétition, trésorière et présidente de l’Association régionale de soccer Côte-Nord.

« Cette femme généreuse et conciliante n’hésite pas à venir en aide aux clubs voisins, tout en faisant le pont avec Soccer Québec. Sa mission : soutenir les athlètes, les entraîneurs, les arbitres et les bénévoles afin que chacune et chacun puisse développer tout son potentiel », peut-on lire dans sa fiche descriptive.

« Je tiens à vous féliciter sincèrement, Mme Tremblay, pour votre participation exemplaire comme bénévole de la région de la Côte-Nord. Ce prix vous honore et témoigne de notre gratitude envers tout ce que vous apportez à votre communauté », lance pour sa part Kateri Champagne Jourdain, ministre responsable de la région de la Côte-Nord.

Le prix est sous la responsabilité du ministère de l’Éducation, en partenariat avec les unités

régionales de loisir et de sport, le Conseil québécois du loisir, la Corporation SportsQuébec et

l’Association québécoise du loisir municipal.