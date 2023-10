Croisières Baie-Comeau : une saison parmi les meilleures

La saison 2023 des croisières internationales de Baie-Comeau se classe sur le podium des meilleures statistiques de l’histoire de Croisières Baie-Comeau.

Pas tout à fait au niveau de l’année 2022, la dernière saison, qui s’est conclue le 16 octobre, dévoile un bilan très positif, selon Mathieu Pineault, président-directeur général de Croisières Baie-Comeau.

« En début d’année, il se profilait une saison record d’un point de vue des capacités de navires si rien ne bougeait au niveau de la saison », explique tout d’abord M. Pineault.

Trois croisières ont cependant été annulées peu avant le début de la saison. Officiellement, Croisières Baie-Comeau a accueilli 16 escales, au lieu de 19, avec un total de quelques 9 300 croisiéristes.

« On se situe environ comme la troisième meilleure saison de Croisières Baie-Comeau », lance Mathieu Pineault. « L’an passé était une excellente saison pour nous […], mais on se maintient. On parle d’environ 1 000 passagers de moins », précise-t-il.

Beaucoup de visites en ville

« J’ai estimé à environ 75 % du taux de sortie l’année passée. […] Mais cette année, je ne serais pas gêné de rajouter un bon 10 % et d’évaluer les sorties entre 85 % et 90 %. Il y avait des navires où on n’en revenait tout simplement pas, ça n’arrêtait pas pour les autobus », soutient ce dernier.

Que ce soit pour aller se promener à leur aise où à l’aide des tours guidés, les croisiéristes de passage ont amplement profité des attraits touristiques de Baie-Comeau ainsi que ceux en périphérie de la ville.

On se revoit en 2024

La saison s’est déroulée du 21 mai au 16 octobre, excluant les mois de juillet et août. Baie-Comeau a eu la visite de cinq nouveaux navires, qui risquent fort bien de revenir s’arrêter dans la région.

« Les commentaires qu’on a eus sont positifs sur leur visite, donc ça augure bien. Il y en a qui ont déjà réservé pour l’an prochain », mentionne M. Pineault.

« Ça peut encore bouger, mais pour l’an prochain, on a déjà 15 navires de confirmés pour 8 200 croisiéristes », confirme-t-il.