La rampe de mise à l’eau du Vieux-Poste est réparée

La réfection de la rampe de mise à l’eau située au Vieux-Poste de Baie-Comeau est maintenant terminée.

« Nous sommes très heureux d’avoir pu réaliser ce projet qui contribue au développement et à la revitalisation du secteur du Vieux-Poste. En plus de donner un accès à un plan d’eau à nos citoyens, on met en valeur notre territoire pour les touristes qui voudront le découvrir », lance le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens.

Le projet a été réalisé par l’entreprise baie-comoise G& M Laplante ltée et la Ville de Baie-Comeau souhaite offrir « aux amateurs de plein air un nouvel accès à la rivière Manicouagan et au fleuve Saint-Laurent ».



« En plus de valoriser un secteur historique important pour la région, c’est une véritable fierté de pouvoir rendre la rivière Manicouagan et le fleuve Saint-Laurent encore plus accessibles à toute la population », ajoute Marcel Furlong, préfet de la MRC de Manicouagan qui a contribué au projet par le Programme de mise en valeur intégrée d’Hydro-Québec.