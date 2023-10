Norfil veut faire rayonner les personnes avec limitations

Faire rayonner le quotidien des travailleurs avec limitations physiques ou intellectuelles, c’est l’objectif de la journée portes ouvertes du 26 octobre chez Norfil. Le rendement y est en plus d’offrir un vêtement de qualité qui respecte les normes pour les travailleurs.

Le nouveau directeur général de Norfil, Daniel Naud, se dit fier de l’entreprise qui s’adapte à ses employés et non le contraire.

« Pour la plupart, ils auraient peut-être de la difficulté à maintenir un emploi ailleurs, mais nous, on sera flexible au niveau des horaires, par exemple », note-t-il d’entrée de jeu. « On adapte l’entreprise ou le poste de travail à l’individu autant que faire se peut, dans la mesure où ça correspond à nos critères », ajoute-t-il.

Cela peut passer par la modification d’un poste de travail pour permettre à une personne en fauteuil roulant de bien s’y installer ou encore lui donner des tâches uniquement manuelles.

L’entreprise a pour objectif de réussir à s’adapter à toute limitation pour permettre à ces personnes de s’accomplir. « Il y a un très grand sentiment d’accomplissement et un sentiment d’être utile », mentionne M. Naud.

Rappelons que Norfil est l’une des trois divisions du Groupe de la Côte, avec Propet et le Transport adapté. Ce sont quelque 90 personnes qui travaillent au Groupe de la Côte, dont près de 70 % présentent des limitations.

Norfil conçoit des vêtements principalement pour les alumineries Alcoa et Alouette et compte une dizaine de postes différents pour arriver à un résultat impeccable. « Les vêtements doivent répondre à des normes, car ils protègent le travailleur. Vu que c’est pour des alumineries, il y a entre autres des normes ignifuges », précise le directeur général.

Pénurie de main-d’œuvre

« Le Groupe de la Côte est d’abord un moteur économique méconnu, mais très important. On parle d’une entreprise au cœur de Baie-Comeau », tient à préciser Daniel Naud.

« Il y a tellement de tâches différentes qui entrent dans la conception d’un vêtement que c’est assez aisé de trouver un endroit. On ajoute ensuite l’administration », mentionne celui qui souhaite attirer encore plus de personnes dans l’entreprise.

Ce dernier n’est pas fermé à de nouveaux contrats avec d’autres entreprises, mais il faudra cependant plus de main-d’œuvre pour les réaliser. « On a besoin de gens et il y a tellement de variétés de postes », soutient M. Naud, ajoutant qu’il éprouve plus de difficulté à trouver des conducteurs pour les autobus.