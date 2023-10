Un Nord-Côtier voyage avec le bois

Il n’a que 19 ans, mais le Baie-Comois d’origine, Benjamin Lavoie, a déjà trouvé sa passion et sa vocation : l’ébénisterie. Le bois le fera même voyager jusqu’en Europe pour représenter le Canada dans une compétition mondiale. Il souhaite par le fait même inspirer les jeunes qui, comme lui, ne se sentent pas à leur place à l’école.

Toujours aux études en ébénisterie à Rimouski, Benjamin Lavoie s’est démarqué en mai aux Olympiades canadiennes des métiers et technologies à Winnipeg.

Il y a remporté la médaille d’argent en ébénisterie et s’est qualifié pour faire partie de l’équipe canadienne qui participera aux Olympiades mondiales des métiers et technologies à Lyon, en France. Cette compétition, également appelée Mondial des métiers, se déroulera en septembre 2024.

Suivre sa passion

Le plus important pour le Nord-Côtier est d’inspirer les plus jeunes que lui, souvent découragés par l’école. « Je n’étais pas quelqu’un qui était intéressé à l’école, j’étais quelqu’un de manuel », mentionne Benjamin. Sans être en difficulté, l’école régulière n’était tout simplement pas l’endroit pour le jeune Baie-Comois.

Ce dernier a même travaillé chez l’entreprise Ébénisterie Jimmy à Baie-Comeau, après son secondaire. Il a ensuite trouvé un cours pour se spécialiser en ébénisterie au Centre de formation professionnelle de Rimouski-Neigette.

« Il faut valoriser les DEP et les formations professionnelles. […] Ce sont des métiers qui sont plutôt faciles d’accès », poursuit-il.

C’est pourquoi il espère rejoindre les jeunes comme lui pour les encourager à envisager tous les métiers qui s’offrent à eux : « J’en connais beaucoup de jeunes qui ne savent pas quoi faire […] et qui n’ont pas envie de faire trois ans de cégep sans savoir quoi faire. »

« J’en profite pour parler des mondiaux, mais je veux surtout en profiter aujourd’hui pour dire aux jeunes de ne pas lâcher », lance le jeune homme.

Les métiers s’affrontent

Les Olympiades québécoises, canadiennes et mondiales des métiers et technologies rassemblent des jeunes de tous les métiers de DEP et de formations professionnelles pour s’affronter dans des compétitions.

« Chacun dans son métier reçoit des plans pour se préparer. Ça peut être en coiffure, en esthétique ou comme moi, en ébénisterie », explique Benjamin Lavoie. « C’est mon professeur qui m’a parlé de la compétition. Comme personne ne connaît vraiment, je n’étais pas trop au courant », indique l’étudiant.

« C’est énormément d’effort de mes professeurs et de moi-même, mais c’est très valorisant », souligne-t-il. En plus de ses heures de cours habituelles, il s’entraîne environ 20 heures par semaine. « On n’arrête pas, on s’entraîne beaucoup », raconte-t-il, précisant que cela lui permet de pratiquer ses techniques d’ébénisterie.

À Winnipeg, il était le seul québécois dans sa catégorie, contre 12 autres participants canadiens, et y a reçu une médaille avec la construction d’un cabinet. Il a également remporté la compétition au Québec. Ce dernier se dit fébrile d’aller à Lyon pour les mondiaux, où les meubles seront « plus compliqués ».

Aucun point négatif

Benjamin Lavoie est passionné par le « côté manuel et créatif » que lui apporte l’ébénisterie. C’est ce qui motive le plus le jeune qui n’y voit ni tâche ennuyeuse ni point négatif. La compétition l’interpelle aussi : « C’est un accélérateur dans l’évolution de nos talents. » « C’est fou et ce n’est pas juste en compétition, c’est dans toute notre vie. On devient plus structuré, plus rapide, plus minutieux. On grandit vite avec ça », lance-t-il.