Hockey Senior AA : les Basques offrent une victoire à leurs partisans

Dans un aréna Conrad-Parent rempli à pleine capacité, les Basques – Groupe Olivier de Sept-Îles ont fait plaisir à leurs nombreux partisans, s’imposant, samedi soir, devant les Marchands de Havre-Saint-Pierre.

Les locaux ont fait mal aux visiteurs en première période, dominant dans les tirs, mais aussi dans les buts, retraitant aux vestiaires avec une avance de 2-0. Malgré un regain en deuxième et davantage menaçant que les Basques pour les deux derniers engagements, les Marchands sont repartis de Sept-Îles avec une défaite de 5-2.

L’ambiance était joyeuse aux abords du vestiaire des Basques – Groupe Olivier après le match. « C’est pas mal plus plaisant que la semaine passée (défaite de 7-3 à Port-Cartier », se réjouissait l’entraîneur-chef de la formation septilienne.

François Boudreault a mentionné que ses joueurs avaient monté l’intensité par rapport au premier match. « Tout le monde a tiré dans la même direction », a-t-il dit.

Deux noms sont ressortis des propos de l’entraîneur après la victoire, celui du gardien Simon Lemieux qui a tenu les siens dans la rencontre, et celui de Danick Lévesque, auteur de deux buts, a son tout premier match devant autant de spectateurs.

À l’opposé du corridor des vestiaires, les entraîneurs des Marchands étaient unanimes, la première période a fait mal à leur équipe. « On ne s’est pas aidé en première », a dit le chef Luc Picard.

« Ç’a bien été en deuxième et en troisième, mais ç’a n’a pas viré pour nous autres », a ajouté l’adjoint Luc Cyr.

Les deux entraîneurs ont souligné que Jeffrey et Kevin Thériault avaient bien fait comme défenseurs, eux qui en étaient respectivement à un deuxième et un premier match dans le Senior AA.

En bref

Chez les vainqueurs. Nylan Bouchard a aussi enfilé l’aiguille à deux reprises, à l’instar de Danick Lévesque. Simon Babin a aussi déjoué Patrick Jomphe. Dans le camp des Marchands, Louis Thériaut et Dany Lebrun ont été les marqueurs.

Plusieurs bons coups d’épaule ont été donnés de part et d’autre, en plus de quelques escarmouches, mettant ainsi la table pour les prochains matchs entre les deux équipes. Elles s’affronteront lors d’une série aller-retour les 24 (à Sept-Îles) et 25 novembre (à Havre-Saint-Pierre). « On va être prêts », a conclu l’entraîneur-chef des Marchands, Luc Picard.

D’ici à ces duels, les Basques joueront pour une première fois à Baie-Comeau le samedi 4 novembre face aux Pionniers CFL de l’endroit.

« Je m’attends à une game physique et rapide. Ce sera sur une plus grande glace », a fait savoir François Boudreault, qui a une bonne idée de portrait du club baie-comois, pour connaître quelques joueurs.

Près de 1 500 billets ont déjà été vendus pour ce match au Centre Henry-Leonard de Baie-Comeau.