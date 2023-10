Deux chambres de commerce de la Côte-Nord rencontrent Justin Trudeau

En tournée au Québec, les directeurs généraux de la Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat Mak Mani-Utenam (CCSIUM) et de la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan (CCIM), John-James Blanchette et Jeff Dufour Tremblay, ont rencontré le premier ministre du Canada la semaine dernière.

C’est lors d’un déjeuner organisé par la Fédération des Chambres de commerce du Québec (FCCQ) que les deux leaders régionaux ont pu discuter avec Justin Trudeau, « le point culminant de la tournée ». Une forte présence nord-côtière était d’ailleurs de la partie, ont noté les dirigeants.

« Je crois que le milieu économique de la Côte-Nord est rendu à un moment charnière de son histoire. Plus que jamais, nous devons travailler ensemble pour faire avancer les dossiers qui auront un impact positif pour la région. Les tournées des deux plus grosses Chambres de la Côte-Nord démontrent l’unité de la région face aux acteurs économique et politique du Québec en entier », déclare Jeff Dufour Tremblay.

La forte présence nord-côtière a été chaleureusement saluée par le président-directeur général de la FCCQ, Charles Milliard.

En plus du premier ministre du Canada, les directeurs généraux ont rencontré des Chambres de commerce du Québec, la députée de Manicouagan, Marilène Gill, le président de la table économique du 2e groupe d’opposition à la Chambre des communes, Jean-Denis Garon, et le chef du Bloc québécois, Yves-Francois Blanchet.

« Nous sommes au travail et vous verrez des chambres de commerce plus unies que jamais. Nous souhaitons d’ailleurs convoquer bientôt une rencontre de l’Alliance des chambres de commerce de la Côte-Nord pour faire le point sur les enjeux stratégiques pour nous », dévoile John-James Blanchette.

« Notre vision d’une Côte-Nord unie fait en sorte que lorsque nous voyons des opportunités à saisir pour les autres chambres de commerce, nous n’hésiterons pas à les mettre de l’avant et à promouvoir les besoins de leur territoire », ajoute son confrère de la Manicouagan.

Une première tournée

La tournée québécoise a également permis la rencontre d’une multitude de représentants nationaux de compagnies ou d’organisations à Montréal. « Le fruit de ses rencontres sera communiqué ultérieurement », de faire savoir le communiqué de presse.

« Cette première tournée en compagnie de mon collègue de Manicouagan s’inscrit dans une série de tournées que nous souhaitons réaliser au cours de la prochaine année », conclut M. Blanchette.