Pointe-aux-Outardes fière de son portail d’entrée

« Notre portail, c’est un peu comme un site web. Il est la porte d’entrée de la municipalité », déclare le maire de Pointe-aux-Outardes, Julien Normand, lors de l’inauguration officielle des plus récentes installations du portail d’entrée.

C’est la phase 3 de ce projet de revitalisation complète de l’aire qui se trouve à l’entrée de la municipalité, aux abords de la route 138, qui vient de se terminer.

Le projet se veut 100% vert, avec ses modules faits entièrement en bois et une toilette écologique. Il a d’ailleurs été réalisé en majorité grâce au programme de mise en valeur intégré d’Hydro-Québec et la MRC de Manicouagan.

M. Normand souhaitait « meubler le portail à l’entrée » qui est « la vitrine de tous les services de la municipalité ». Il est nécessaire selon lui de profiter de cet endroit, étant donné que « le secteur habité de la municipalité et ses services sont en retrait de la route passante ».

« On veut en même temps que les gens puissent arrêter ici pour se reposer, jouer et visiter notre marché public l’été », ajoute ce dernier. Quelques activités s’y sont tenues cet été, comme le marché public, mais bien plus est à venir pour le printemps et l’été 2024, assure le maire.