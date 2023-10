Un haïku innu dans un manuel scolaire 

Le haïku de Jeanne d’Arc Vollant Jourdain, de son nom innu Shan Dak Puanan, sera prochainement dans le cursus scolaire québécois, dans un manuel destiné aux étudiants du quatrième secondaire.

Un haïku est un poème très court.

« Cela vient des Japonais et c’est trois lignes, ce n’est pas plus que cela. Le résultat doit être fort et poignant », explique Mme Puanan.

Un collectif d’auteures innues de la Côte-Nord est composé de Louise Canapée, Louve Mathieu et Shan Dak Puanan. Elles se sont mises ensemble pour publier un recueil de haïkus, en 2009, au sujet de leurs ancêtres, des frustrations, des abus, des blessures et de leurs désarrois.

« Leurs haïkus révèlent la vérité nue d’un peuple des grands espaces confiné à la « réserve », une réserve qui a peut-être le mérite de protéger l’identité, mais qui coupe néanmoins des ailes », peut-on lire dans la description du recueil du collectif.

C’est grâce à ce recueil de haïkus nommé S’agripper aux fleurs et publié en 2012 que Shan Dak Puanan s’est fait offrir la reproduction de son poème aux étudiants québécois.

« Cela m’a étonnée, une fois par année, on nous transmet les redevances pour S’agripper aux fleurs, et c’était surprenant, à ce temps-ci de l’année, que je reçoive une lettre de l’éditeur. J’ai été surprise et j’ai ressenti de la fierté », exprime-t-elle.

L’impact de quelques mots

Cela a été difficile pour le collectif de faire ces 20 haïkus. Il leur a fallu trois ans.

« Je ne voulais pas parler de la nature, je veux que cela ait un impact politique », Mme Puanan.

Elle est très fière de savoir que les membres des Premières Nations s’illustrent dans plusieurs domaines de la société québécoise.

« Regarde nos artistes, comme Kathia Rock, c’est son année ! L’École des dirigeants des hautes études commerciales que Ken Rock a créée, et que dire de Josée Leblanc, qui rafle plusieurs prix ! Je suis fière de ce que nous devenons », lance-t-elle. « La porte est entre-ouverte et nous allons la défoncer. »