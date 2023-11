La guignolée des Chevaliers de Colomb fait son retour à Baie-Comeau

Après trois années d’absence, la guignolée organisée par les Chevaliers de Colomb est de retour, mais cette fois-ci de façon différente.

L’organisme qui vise à aider les plus démunis de la communauté change sa formule cette année. Afin d’éviter tout contact inutile en raison du contexte de transmission des virus, les bénévoles distribueront des enveloppes pour recueillir les dons.

Ainsi, il suffira de déposer son don dans l’enveloppe et de la placer dans sa boîte aux lettres avant le 12 novembre. L’argent amassé servira à la fabrication de paniers de Noël.

Rappelons que le conseil des Chevaliers de Colomb est un organisme à but non lucratif qui, avec ses membres bénévoles, aide les personnes et les organismes de bienfaisance de la région en leur apportant support et soutien financier.

Selon l’organisation, chaque don est important pour ceux qui en ont besoin, aussi petit soit-il.