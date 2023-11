Novembre débute en musique au Centre des arts de Baie-Comeau

Deux spectacles musicaux et une pièce de théâtre marqueront le début du mois de novembre au Centre des arts de Baie-Comeau.

Les spectateurs seront d’abord ravis par l’expérience Guitar Story 2.0 le 10 novembre. Il s’agit d’un hommage à la guitare et aux grands guitaristes les plus influents des 100 dernières années.

Ce spectacle du groupe formé de cinq musiciens (dont deux chanteurs) réunira mise en scène, costumes, ainsi qu’un tout nouveau mur d’une trentaine de guitares.

Toujours en musique, ce seront Les Trois Accords qui animeront la soirée du 16 novembre en présentant leur 7e album en carrière intitulé Présence d’esprit. Textes déjantés, mélodies accrocheuses, le sympathique groupe offre encore une fois ce qu’il sait faire le mieux.

Les mélomanes n’auront droit à rien de moins qu’une incursion dans leur univers éclaté, à la fois drôle et parfois touchant, le temps d’une soirée.

Place au théâtre

Entre les deux représentations musicales, le 14 novembre, le Centre des arts fera place au théâtre avec la présentation de la pièce Albertine en cinq temps – L’opéra, d’après la pièce de Michel Tremblay.

Cette pièce, mise en musique par Catherine Major, offre un croisement entre le théâtre en joual et l’opéra, rendant l’œuvre accessible au grand public. L’opéra interprété par six chanteuses et cinq musiciennes met en scène Albertine, une femme de 70 ans, qui, dans la chambre d’un CHSLD, ressasse ses souvenirs à différentes étapes de sa vie.