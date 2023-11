Pas d’Opération Nez rouge à Forestville et Baie-Comeau cette année

L’Opération Nez rouge a lancé sa 40e édition le 1er novembre. Forestville et Baie-Comeau ne feront pas partie de la fête puisqu’aucun service ne sera offert cette année dans les deux municipalités de la Côte-Nord.

« Il n’était malheureusement pas possible pour ces organisations d’envisager ternir sereinement et efficacement la campagne de raccompagnement annuelle », confirme Marilyn Vigneault, directrice communications et partenariats.

La nouvelle présidente de l’Opération Nez rouge de Forestville, Cynthia Gagnon, se désole de la situation et espère que les organismes ou bénévoles lèveront la main l’an prochain. « On espère que ce n’est qu’une année de pause », dit-elle.

Habituellement, plusieurs organismes se partagent les soirées de raccompagnement ainsi que les profits qui y sont rattachés. Pour la campagne 2023, c’était impossible puisque seulement trois organisations avaient confirmé leur participation.

« On ne peut pas solliciter d’autres types d’organismes puisque l’argent amassé ne doit bénéficier qu’au sport jeunesse. On a essayé par tous les moyens d’offrir le service de raccompagnement puisqu’au-delà des sous, la cause nous tient à cœur », renchérit Mme Gagnon en précisant que le retrait d’Hydro-Québec dans le soutien de l’activité a aussi nui au recrutement de bénévoles qui doivent maintenant utiliser leur propre véhicule.

Myriam Vigneault invite donc la population à prévoir ses déplacements en conséquence, « que ce soit en appelant un ami, en ciblant un conducteur désigné ou en restant dormir sur place lorsque possible », écrit-elle par courriel.

Rappelons que l’Opération Nez rouge de Forestville était en fonction depuis 33 ans. Celle de Baie-Comeau ne se tient plus depuis quelques années déjà.

Si des personnes ou des organismes sont intéressés à participer à la relance de la campagne l’an prochain, ils peuvent d’ores et déjà contacter Cynthia Gagnon à Forestville.