Une conférence théâtralisée haute en couleur

Le Théâtre Parminou sera présent à Baie-Comeau à l’occasion de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles 2023 et convie tous les citoyens intéressés par le vivre-ensemble dans la Manicouagan.

Une conférence théâtralisée se déroulera à la bibliothèque Alice-Lane de Baie-Comeau le 11 novembre à 10 h sur le thème du rapprochement interculturel, et visera à encourager le dialogue et promouvoir l’importance de l’égalité entre toutes et tous.

En partenariat avec le gouvernement du Québec et Manicouagan Interculturelle, le Théâtre Parminou présentera La moitié des deux, une série de 51 conférences théâtralisées qui se tiendront du 5 au 18 novembre, dans l’ensemble du Québec.

Ces conférences ludiques et hautes en couleur mettent en valeur l’importance de développer des collectivités accueillantes et inclusives. Elles ont été inspirées par un processus de documentation mené au printemps dernier par le Théâtre Parminou grâce au soutien du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. Ce processus a permis à 60 femmes immigrantes établies partout au Québec de partager leur vécu et leur parcours migratoire.