La fonction publique en grève le 6 novembre

Le lundi 6 novembre, quelque 420 000 travailleurs sur le territoire de la Côte-Nord exerceront une première journée de grève devant les établissements des réseaux de l’éducation, de la santé et des services sociaux ainsi que de l’enseignement supérieur de la région.

Des lignes de piquetage se tiendront devant des hôpitaux, CHSLD et CLSC, des centres jeunesse, des écoles primaires et secondaires ainsi que des centres de formation professionnelle, CÉGEP et centres administratifs des centres de services scolaires.

Le but des travailleurs du Front commun est de lancer un message clair au gouvernement dans leurs revendications pour un rattrapage salarial et d’une protection contre l’inflation.

Cela fait plus d’un an que les négociations ont débuté pour le renouvellement des conventions collectives et les travailleurs ainsi que les représentants des syndicats dénoncent le mépris du gouvernement à leur égard.