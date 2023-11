Fin de saison pour les Trappeurs

La saison s’est terminée pour certaines équipes des Trappeurs du cégep de Baie-Comeau. Voici le résumé des dernières compétitions qui ont eu lieu au courant des deux dernières fin de semaine.

Cross-Country

L’équipe de cross-country s’est déplacée du côté de Rawdon pour le championnat provincial. Au total, huit coureurs avaient accès à ce championnat.

Pour les courses chez les filles, soit le 6 km, Mary-Lune Baril est arrivée 22e et Rachel Leblanc se positionne 56e. Rosemarie Therrien obtient la 131e place et Catherine Gagnon-Lacombe est arrivée en 153e position. Au total, 158 participantes ont pris part à la course.

Chez les garçons, soit la course de 8 km, Mathis Brassard a terminé 160e et Jean-Simon Lajoie s’est classé 168e sur 203 coureurs.

Rugby masculin

Les jeunes athlètes ont disputé les séries de fin de saison à Victoriaville. Ils ont affronté les Élans du Cégep de Garneau en quart de finale, devant qui ils ont malheureusement perdu.

L’équipe s’est inclinée par la marque de 5-20, en faveur de Garneau, ce qui a mis fin à la saison. C’est d’ailleurs Garneau qui a remporté les grands honneurs en finale en contre le Cégep de Sainte-Foy.