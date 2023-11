Une 9e de suite pour le Drakkar

Baie-Comeau – Le Drakkar a salué son retour à la maison en inscrivant une 9e victoire de suite, mercredi soir, quand il a renversé les Saguenéens de Chicoutimi par le pointage de 5-3 devant 1945 amateurs réunis au centre Henry-Leonard.

Une remontée spectaculaire de quatre buts sans riposte, en moins de 15 minutes d’intervalle en troisième période, a permis aux meneurs du classement général de prolonger leur séquence fructueuse.

Pilier offensif de son club depuis le début de la campagne, l’excellent Justin Poirier a de nouveau sonné la charge dans le ralliement avec une autre paire de buts dont le filet victorieux marqué dans la 18e minute de jeu.

Le petit numéro 9 des Rouges en a encore mis plein la vue avec ses 18e et 19e buts de la saison et ce, en seulement 20 parties. Le meilleur franc-tireur du circuit québécois a touché la cible 10 fois à ses six dernières rencontres.

« Malgré le recul, les gars ont gardé leur calme et son restés concentrés et c’est ce qui explique un peu nos succès depuis les dernières semaines. Encore une fois, il y a des gros buts de marqués », a commenté le pilote Jean-François Grégoire.

Sept secondes

Le Drakkar a été le premier à ouvrir le pointage quand Félix Gagnon a profité d’une mauvaise sortie du gardien Mathys Fernandez pour faire scintiller la lumière rouge après seulement sept secondes d’écoulées. Il s’agit d’ailleurs du but le plus rapide dans l’histoire de la concession.

Les visiteurs n’ont toutefois pas baissé les bras et sont revenus en force avec les trois buts suivants. Avec deux filets réussis en cinq avantages numériques, les Sags étaient en contrôle après deux périodes.

« On s’attendait un peu à un lent départ. Après un long voyage, on savait que les joueurs seraient moins focus. Le début de rencontre a été plus difficile. On se battait nous-mêmes et la cohésion faisait défaut. Les gars ont toutefois élevé leur jeu d’un cran quand il était temps de le faire. »

Deuxième étoile du match, la recrue Julien Paillé a créé l’égalité 3-3 au dernier tiers. Le capitaine Isaac Dufort a réussi le but d’assurance dans les derniers instants de la partie.

Thomas Desruisseaux, Emmanuel Vermette et Jérémy Leroux ont sonné la riposte des Bleus, qui ont dirigé 32 rondelles en direction du gardien de but Philippe Bourdages.

En vitesse

La direction du Drakkar, qui a souligné la traditionnelle Semaine des Vétérans avant la rencontre, a accueilli à Baie-Comeau le nouveau Commissaire de la LHJMQ, Mario Cecchini, qui en est à son tout premier passage sur la Côte-Nord.

Après ce 16e triomphe de la saison, le Drakkar reprend vite la route afin de rendre visite aux Voltigeurs, vendredi soir, à Drummondville. La troupe locale retrouvera ses partisans, dimanche, lors de la visite des Foreurs de Val-d’Or au centre Henry-Leonard.