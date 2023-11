Chacun des quatre clubs de la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord a gagné au moins un match en cette saison 2023-2024. Les Pionniers CFL de Baie-Comeau, qui ont frappé fort en première période avec six buts, ont eu raison des Gaulois de Port-Cartier par la marque de 8-4.

Les deux formations se sont échangés les buts en troisième période, Simon Proulx et Félix Beaulieu, marquant pour les locaux, les Gaulois, Maxime Thibault, avec son deuxième du match, et Martin Vigneault, enfilant l’aiguille pour les visiteurs à Port-Cartier, les Pionniers.

Après une première période ponctuée de sept buts à l’aréna du Complexe récréatif et culturel de Port-Cartrier, dont six par les Pionniers CFL de Baie-Comeau, un seul filet avait été inscrit en deuxième, et ce par les locaux.

Jean-Rock Landry avait été le seul à s’inscrire à la feuille de pointage dans la colonne des buts au deuxième engagement. Il s’agissait du cinquième but du match avec l’avantage numérique.

Les Gaulois avaient procédé à un changement de gardien pour le deuxième engagement, envoyant Émile Dubé devant le filet à la place de Joël Grondin.

Les visiteurs à Port-Cartier avaient marqué six fois en l’espace d’un peu plus de dix minutes en première, touchant d’ailleurs la cible trois fois avec l’avantage d’un homme.

Jean-François Landry, Olivier Donais (2), Billy Dastous (2) et Maxime Thibault ont les six buts des Pionniers jusqu’à maintenant dans ce premier match entre les deux clubs cette saison.

Les locaux avaient profité d’un cinq contre trois en fin de période pour s’inscrire à la marque, grâce à Sébastien Deschênes. Cet avantage numérique était le résultat d’un cinq minutes additionnel aux Pionniers Keven Charest pour coup à la tête dans un combat face à Vincent Desrosiers et d’un quatre minutes pour rudesse à Christian Landry.