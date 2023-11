Hockey Senior AA | Les Pionniers brisent la glace face aux Gaulois

Les Pionniers CFL de Baie-Comeau ont brisé la glace samedi soir à l’aréna du Complexe récréatif et culturel de Port-Cartier. Ils ont signé leur première victoire dans la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord, disposant de leurs hôtes, les Gaulois, par la marque de 8-4.

« On savait qu’on n’avait pas un mauvais club et que ce n’était qu’une question de temps avant de mettre les morceaux en place », a livré comme premiers commentaires Bruno Bernier, qui en était à son premier match derrière le banc comme entraîneur-chef des Pionniers.

Sa troupe est débarquée en force à Port-Cartier, inscrivant pas moins de six buts en première période, dont trois en avantage numérique.

« On était prêt. On s’en venait jouer au hockey contre une bonne équipe, les champions de la ligue. Je suis bien fier des gars. Tout le monde a fourni l’effort et ç’a donné le résultat que ç’a donné », a-t-il ajouté, content de la tenue de son gardien David Normand. « Il nous a permis de jouer avec confiance. »

Les Pionniers devront cependant se passer de leur capitaine Jean-François Landry pour une période de quatre à six semaines. Le 88 s’est fracturé le poignet droit tard en première période en voulant bloquer un tir.

« On a une bonne relève. Il ne faut pas presser son retour. Le hockey est un jeu d’équipe et il y a des gars qui vont devoir stepé up », a mentionné Bruno Bernier.

Aux abords du vestiaire des Gaulois de Port-Cartier, les explications étaient faciles.

« La game s’est jouée en première. Ça vient montrer la parité. Avoir deux victoires ou deux défaites, ça ne veut rien dire, c’est sur la glace que ça se passe. Ce soir, Baie-Comeau était prêt et la différence est là », a assuré l’entraîneur adjoint, Alain Desrosiers.

L’indiscipline a également fait mal aux locaux. « On savait qu’on ne devait pas donner de surnombre. Ils (Pionniers) ont travaillé en équipe et leur système collectif a été meilleur que le nôtre », a-t-il ajouté.

Sur une note positive, Alain Desrosiers a indiqué que les joueurs des Gaulois étaient revenus en deuxième, mais « les dommages étaient irrécupérables ».

Sommaire

Dans le camp des vainqueurs, Olivier Donais, Billy D’Astous et Maxime Thibault ont chacun deux buts, les autres étant à la fiche de Jean-François Landry et Martin Vigneault.

Sébastien Deschênes, Jean-Rock Landry, Simon Proulx et Félix Beaulieu ont touché la cible dans la cause perdante. Le gardien Joël Grondin a cédé sa place à Émile Dubé après la première période.

Gaulois et Pionniers se retrouveront le 25 novembre, cette fois au Centre Henry-Leonard de Baie-Comeau.

Quant aux deux autres clubs du circuit Senior AA de la Côte-Nord, ils s’affronteront dans une série aller-retour les 24 et 25 novembre, le premier soir à Sept-Îles au domicile des Basques, et le lendemain, à Havre-Saint-Pierre, à l’aréna des Marchands.