Le Drakkar renoue vite avec la victoire

Baie-Comeau – Le Drakkar n’a pas mis de temps à renouer avec le chemin de la victoire, dimanche après-midi, quand il a doublé les Foreurs de Val-d’Or par la marque de 6-3 sur la glace du centre Henry-Leonard.

Stoppés vendredi (revers de 5-4 à Drummondville) après une séquence de neuf gains consécutifs, les meneurs au classement général ont vite retrouvé leurs bonnes habitudes devant les 2294 spectateurs présents dans les gradins.

Les vainqueurs ont fait preuve d’opportunisme en touchant la cible à quatre reprises sur seulement 13 tirs au cours des deux premières périodes. Les visiteurs ont aussi été habiles avec trois filets sur 12 lancers après 40 minutes de jeu.

L’attaquant Julien Paillé, qui travers ses meilleurs moments de la campagne, a ensuite enfilé un gros but, à la quatrième minute du dernier tiers, grâce à une superbe feinte devant le gardien Mathis Lussier.

Les Boilard

Le numéro 49 a formé le meilleur trio de son équipe en compagnie des frères Raoul et Jules Boilard, les deux premières étoiles de la rencontre.

Raoul a bouclé le match avec une performance de deux buts et une passe. Il aurait pu compléter son tour du chapeau, en fin de partie, quand son tir de loin a effleuré la barre horizontale alors que le filet adverse était déserté.

Son frère aîné a aussi connu ses moments de gloire avec un un but et deux mentions d’aide en plus de boucler la joute

avec un différentiel de +4 contre des +3 pour Son frangin et Julien Paillé.

Trouver une façon

Très conscient de l’horaire chargé traversé au cours des deux dernières semaines, le pilote Jean-François Grégoire a tenu à rendre hommage à ses hommes à l’occasion de cette 17e conquête en 22 parties.

« On savait encore que cela ne serait pas facile. Les derniers voyages n’ont pas été évidents et, outre la fatigue, il y a plusieurs facteurs qui entraient en ligne de compte, mais les gars ont bien répondu à l’appel ».

Victimes de deux infractions, dont une double mineure, au cours de la troisième période, les locaux ont su résister à la menace tout en limitant l’ennemi à seulement quatre tirs au but durant l’engagement.

« Les joueurs ont très bien fait et ils ont de nouveau trouvé une façon de l’emporter et c’est ce qui est positif. Peu importe les séries victorieuses, on aborde les matchs un à la fois sans trop mettre l’emphase là-dessus. Cela va faire du bien de défaire nos valises et faire un reset pour tout le monde. »

En vitesse

L’excellent Justin Poirier est revenu à la charge en devenant le premier joueur du circuit québécois à atteindre le plateau des 20 buts (en 22 parties) cette saison. Le meilleur pointeur de la ligue Justin Gill (9-25-34) a complété le pointage pour les vainqueurs.

Philippe Veilleux, Alix Durocher et Samuel Fiala ont répliqué face au gardien Philippe Bourdages, toujours invaincu avec un bilan parfait de 6-0.

Le Drakkar, qui présente un superbe dossier de 7-0-2 à la maison, jouera son prochain match à domicile, jeudi, alors qu’il recevra la visite des Sea Dogs de Saint John.