Des aînés de la Manicouagan sensibilisés à la fraude et la sécurité incendie

La sécurité des aînés était au cœur d’une activité de sensibilisation organisée par le Centre d’action bénévole (CAB) de la MRC Manicouagan du 6 au 10 novembre.

C’est dans le cadre de la Semaine nationale de la sécurité des aînés que l’organisme a sollicité la participation du département de prévention incendie de la Ville de Baie-Comeau, du territoire de la Péninsule ainsi que du département de prévention de la Sûreté du Québec dans le but de sensibiliser ses usagers à certains aspects de la sécurité chez les aînés.

« La sécurité chez soi est un besoin important et encore plus dans le cas des personnes âgées dont la sécurité peut être contrainte pour très peu », mentionne Véronique Aubin, directrice du CAB de la MRC Manicouagan.

Dans un premier temps, à la demande du CAB, les pompiers ont accompagné les bénévoles lors de la livraison de la popote roulante afin d’informer les bénéficiaires sur les risques d’incendie.

Pour ce faire, ils ont entre autres vérifié dans les résidences et logements de notre clientèle, s’il y avait présence ou non de détecteurs de fumée fonctionnels, comme le mentionne Mme Aubin.

Ils ont également fourni au besoin des batteries si celles-ci devaient être changées et même un détecteur de fumée en cas d’absence complète d’appareil ou de défectuosités.

Lors de cette tournée, des dépliants d’information et de sensibilisation à la sécurité incendie ont été remis à chacun des usagers qui ont aussi reçu un cahier d’activités destiné aux aînés et lié à la prévention.

« La sécurité incendie est une question cruciale pour les aînés qui choisissent de vivre dans leur propre domicile et nous trouvions important de profiter de la semaine de la sécurité des aînés pour leur faire un petit rappel amical à ce sujet », précise Véronique Aubin.

Dans un deuxième temps, la Sûreté du Québec a sensibilisé les aînés aux divers stratagèmes de la fraude dont la fraude amoureuse, la fraude grands-parents et la fraude du faux conseiller.

Ainsi, la coordonnatrice locale en police communautaire de la Sûreté du Québec à Baie-Comeau, la sergente Stéphanie Deschênes, a offert aux aînés de la Manicouagan une conférence intitulée « Prévenir la fraude, ça débute avec vous! »

Plus de 30 personnes ont assisté à l’événement qui s’est tenu dans les locaux du Centre de jour vers l’âge senior le 8 novembre.

« On pense souvent que les situations de fraude se passent seulement chez nos voisins; que nous, nous sommes alertes et que nous ne tomberons pas dans le piège. Malheureusement, ce n’est pas aussi simple, et encore plus pour les personnes vieillissantes qui ne sont pas toujours familières avec les nouvelles technologies et les nouvelles astuces utilisées par les fraudeurs pour arriver à leurs fins. C’est pour cette raison que nous trouvions important d’offrir la possibilité aux aînés d’assister à cette conférence, pour qu’ils viennent y chercher de l’information et des outils », ajoute la directrice du CAB.