Le Drakkar se paie la traite

Baie-Comeau – Le Drakkar s’est payé la traite, samedi après-midi, quand il a lessivé les Olympiques de Gatineau par la marque de 7-1 devant une belle foule de 2679 amateurs réunis au centre Henry-Leonard.

Victorieux dans ce premier match d’un programme double face aux visiteurs de l’Outaouais, les meneurs au classement général ont livré une performance sans bavure à domicile.

Après avoir pris les devants 2-0 après 20 minutes de jeu, les locaux ont explosé au deuxième tiers avec une poussée de quatre buts sans riposte face à des adversaires complètement déboussolés.

Les vainqueurs en ont fait voir de toutes les couleurs à la défensive ennemie ainsi qu’au gardien de but Zach Pelletier retiré de la rencontre après avoir accordé cinq buts sur 18 tirs en sa direction.

Plein contrôle

En plein contrôle, les vikings du navire ont amorcé le dernier engagement avec la même intensité avant de concrétiser ce 19e triomphe de la saison, le 9e en 11 parties à domicile. Fait à signaler, le Drakkar a récolté au moins un point (fiche de 9-0-2) dans ses 11 premiers matchs locaux.

Plusieurs athlètes ont contribué à cette belle conquête collective puisque sept marqueurs différents ont fait scintiller la lumière rouge durant ce duel à sens unique. Julien Paillé (en désavantage numérique) a donné le ton à ce ralliement.

« Ils ont mis beaucoup de pression sur nos défenseurs en début de partie, mais notre premier but a donné le ton et tous les joueurs se sont mis au travail et ont déployé beaucoup d’intensité », a commenté le pilote Jean-François Grégoire.

Même si son club a largement dominé le volet offensif, l’entraîneur-chef a aussi apprécié les nombreux replis en défense. « Quand tu vois ton meilleur buteur (Justin Poirier) revenir prêter main-forte en défensive, c’est un bon message que tu passes au reste de l’équipe », a illustré le dirigeant.

Outre Julien Paillé, Jules Boilard, Justin Poirier, Isaac Dufort, Mathyas Melovsky, Alexis Bernier et Justin Gill ont contribué au festival offensif. Thomas Chafe (avec 28,1 secondes à jouer) a privé le gardien Olivier Ciarlo de son premier blanchissage.

En vitesse

Après la rencontre, plusieurs membres de l’équipage ont retenu l’attention grâce à leur implication pour venir en aide à LEUCAN en acceptant de se faire raser les cheveux afin d’amasser des fonds pour l’organisme.

Les joueurs Isaac Dufort, Félix Gagnon, Anthony Lavoie, Émile Chouinard, Zachary Lessard de même que le gardien Olivier Ciarlo ont relevé le défi pour cette grande cause humaine.

Trois autres membres de l’organisation, Patrice Bosh (entraîneur-adjoint), Brian St-Louis (préposé à l’équipement) et Jordan Robert (coordonnateur au marketing et aux communications) sont aussi passés chez la coiffeuse.

Le Drakkar retrouvera les Olympiques, dimanche après-midi, pour le deuxième match de cette courte série à la maison avant de prendre la direction des Maritimes.