(PHOTOS) Le Drakkar remercie ses partisans

Le Drakkar de Baie-Comeau a organisé son tout premier match des fans le 18 novembre au Centre Henry-Leonard. L’aréna fourmillait de jeunes et de moins jeunes, venus encourager leurs joueurs et profiter d’une foule d’activités, spécialement concoctées pour eux.

L’équipe baie-comoise connaît un de ses meilleurs débuts de saison. Elle cumule les victoires, ce qui ne manque pas d’attirer des spectateurs en grand nombre lors de ses parties à domicile. C’est d’ailleurs à Baie-Comeau qu’on retrouve la plus importante croissance en termes d’assistance, cette année.

Samedi dernier, le Centre Henry-Leonard était plein à craquer dès l’après-midi. La visite des vestiaires des joueurs s’est avérée très populaire, de 12 h à 13 h. « Il y avait vraiment beaucoup de monde. C’était une belle surprise. C’est vrai qu’on a moins la chance de voir les vestiaires », raconte Jordan Robert, coordonnateur communications et marketing pour le Drakkar, précisant que le responsable de l’équipement, Brian St-Louis, a répondu aux questions des partisans.

Le Salon Galerie du Tapis était ouvert dès 14 h pour permettre aux partisans de se réunir et d’avoir accès au bar. La présence d’un DJ était aussi prévue lors de l’avant-match au Salon Galerie du tapis.

Les partisans ont pu participer au choix de chansons ayant été jouées durant la partie. Toute personne présente au match est repartie avec un cadeau et plusieurs tirages ont eu lieu pendant l’engagement.

En plus des activités, des promotions et des cadeaux, les fans du Drakkar ont pu obtenir les autographes de leurs joueurs favoris après la partie contre les Olympiques de Gatineau.

« Les partisans du Drakkar ont répondu présents depuis le début de la saison, et nous en sommes très reconnaissants. On a donc décidé de tenir ce match, où le fan est mis en valeur, pour les remercier. Cette année, ce sont des foules impressionnantes qui prennent d’assaut le Centre Henry-Leonard, et à chaque partie, ils ont un impact sur le match. On a aussi pensé aux gens qui nous suivent de l’extérieur, ou qui ne peuvent pas se déplacer pour la partie en offrant de payer la livraison sur notre boutique en ligne », commente Joëlle Bernier, directrice des opérations du Drakkar.