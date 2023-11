Une conférence pour prévenir l’exploitation financière

L’Association pour le développement des ainées et ainés à l’UQAR (ADAUQAR) convie la population de 50 ans et plus de l’Est-du-Québec à la conférence intitulée Maître de sa vie et de ses biens : reconnaître et prévenir l’exploitation financière, le 8 décembre à 13 h 30 en présence à l’UQAR, campus de Rimouski, et simultanément à distance sur Zoom.

Personne n’est à l’abri des abus financiers. L’exploitation financière est une forme de maltraitance où une personne de confiance essaie de contrôler ou d’utiliser de façon abusive vos finances ou vos biens. Ce type d’abus touche particulièrement les personnes aînées, qui peuvent être plus vulnérables ou susceptibles de demander de l’aide pour gérer leur argent et leurs possessions.

Alors pour apprendre à détecter, à prévenir et à signaler les situations d’exploitation financière, il est possible de participer à cette conférence gratuite et ouverte à tous. Elle s’inscrit dans le cadre d’un nouveau partenariat avec Desjardins et sera animée par Jimmy Larochelle et Alyssa Jean.

L’ADAUQAR et huit Caisses Desjardins de son territoire ont conclu un partenariat financier pour l’année 2023-2024. Cette entente prévoit une conférence par session animée par des professionnels de Desjardins. Celle de l’automne aura lieu le 8 décembre et il y en aura une autre à l’hiver.

Pour plus d’informations pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de l’ADAUQAR.