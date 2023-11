Hockey Senior AA | Une rare victoire des Marchands à Sept-Îles

Il y a longtemps que les Marchands de Havre-Saint-Pierre s’étaient imposés à l’aréna Conrad-Parent de Sept-Îles. La formation cayenne a mis fin à sa série d’insuccès dans le domicile du Senior AA de Sept-Îles avec une victoire de 6-1 sur les Basques – Groupe Olivier, vendredi soir, dans le premier de deux matchs en vingt-quatre heures entre les deux clubs.

Selon l’entraîneur de la formation cayenne, Luc Picard, le dernier gain des Marchands à Sept-Îles remonteraient à 2011, dans l’autre ère du hockey Senior AA de la Côte-Nord.

« Ça n’a jamais été facile ici. Ça fait longtemps qu’on n’avait pas joué un gros match à Sept-Îles. On n’a pas fait le show, on a joué notre game et les gars ont respecté le plan de match. On est dangereux quand on se sert de notre vitesse », a dit l’entraîneur des Marchands après la rencontre.

Luc Picard était fier de ses gars, mais aussi de la tenue de son gardien partant, Christopher Jomphe, et de Patrick Jomphe, qui est venu en relève en troisième. Il a aussi salué le travail de vétérans venus en renfort, notamment Alain Boudreau et Marc-Antoine Jomphe.

« On est venu chercher la première ici, c’est le fun », a-t-il ajouté.

Du côté du pilote des Basques, François Boudreault n’avait pas son positivisme habituel.

« Discipline 101 », ont été les premiers mots qu’il a accepté de dire.

« Les gars n’ont pas été capables d’imposer le rythme. Ça fait qu’il y a beaucoup de frustration. »

Le bon côté des choses selon les propos de l’entraîneur de l’équipe septilienne, c’est que ses joueurs ont la chance de se reprendre rapidement. « On n’a pas trop le temps d’y penser. Il faut tourner la page. »

Les Basques seront à Havre-Saint-Pierre ce samedi 25 novembre pour y affronter une fois de plus les Marchands.

En bref

Alexis Cadieux a inscrit deux buts dans la victoire. Pier-André Richard, Tim Boudreau, Marc-Antoine Jomphe et Francis Jomphe ont également touché la cible.

Maxime Lévesque a été l’unique buteur des Basques, marquant à la douzième seconde de la troisième période sur une belle feinte en échappée. Ça portait alors le pointage à 3-1.

Soulignons que le capitaine des Marchands Dany Lebrun a raté un tout premier match en carrière dans le Senior AA. Présent à l’annonce de vendredi matin à l’Île d’Anticosti, le 66 n’a pu se pointer à Sept-Îles puisque l’avion n’a pu repartir.

Christopher Jomphe, pour les Marchands, et Mason Cormier, pour les Basques, en étaient à un premier départ comme gardien cette saison.

Par ailleurs, une autre partie de la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord est aussi à l’horaire samedi. Les Gaulois de Port-Cartier rendent visite aux Pionniers CFL de Baie-Comeau.