Le budget de la MRC de Manicouagan revu à la hausse

La MRC de Manicouagan et le territoire non organisé (TNO) de la Rivière-aux-Outardes connaissent tous les deux une hausse dans leur budget pour l’année 2024.

Le budget de la prochaine année a été adopté en séance ordinaire du 22 novembre du conseil des maires.

La MRC de Manicouagan voit son budget augmenter de 33 %, pour un montant de 11 978 021 $. Pour ce qui est du TNO de la Rivière-aux-Outardes, une hausse de 10 % amène le budget à 1 415 631 $.

MRC de Manicouagan

Du côté de la MRC de Manicouagan, celle-ci se réjouit d’avoir réussi à compenser dans le budget total en ce qui a trait à l’aéroport. Le 31 mars 2023, le Programme de soutien aux aéroports régionaux a pris fin, mais la hausse des revenus d’intérêt combiné à un surplus accumulé permet de présenter seulement une légère dépense de 0,9 %.

Des sommes seront également puisées dans la réserve financière pour l’attraction, la rétention et l’établissement durable pour déployer la phase 3 du marketing territorial de l’image de marque Manicouagan : Terre de visionnaires.

TNO

L’augmentation du budget du TNO de la Rivière-aux-Outardes s’explique en partie par les travaux de confection du nouveau rôle triennal à déposer à l’automne 2024, qui sera en vigueur de 2025 à 2027.

L’augmentation totale des valeurs résidentielles et des immeubles non résidentiels, respectivement de 1,2 M$ et de 11,7 M$, permet une diminution des taux de taxation.

La MRC voit en revanche quelques dépenses en raison de l’actualisation de l’inventaire et la tenue à jour d’immeubles non résidentiels sur le TNO. Certains immeubles n’ont pas été vérifiés depuis près de 20 ans. Dans cette opération, 72 immeubles ont été ciblés sur l’entièreté du territoire. Plusieurs d’entre eux ont été construits sans permis.