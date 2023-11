Une épidémie de salmonelle liée aux cantaloups fait un mort au Canada

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) affirme qu’une personne est décédée à la suite d’une éclosion de salmonelle liée aux cantaloups de marque Malichita et Rudy.

Une mise à jour de l’agence publiée vendredi n’indique aucun détail sur la personne décédée, mais précise qu’il y a eu 63 cas confirmés de salmonelle liés à l’épidémie dans plusieurs provinces, et que dix-sept personnes ont été hospitalisées.

L’agence a lancé des avertissements de rappel d’aliments à trois reprises en novembre pour les cantaloups Malichita vendus entre le 11 octobre et le 14 novembre.

Le 24 novembre, il a mis à jour son avertissement pour inclure les cantaloups de marque Rudy vendus entre le 10 octobre et le 24 novembre.

Les cantaloups ont été distribués à travers le pays, et l’ASPC affirme que des cas confirmés de salmonelle ont été identifiés jusqu’à présent dans cinq provinces : le Québec, l’Ontario, la Colombie-Britannique, Terre-Neuve-et-Labrador et l’Île-du-Prince-Édouard.

L’agence dit enquêter sur d’autres cas potentiels et note qu’aux États-Unis, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ainsi que la Food and Drug Administration (FDA) enquêtent également sur une épidémie de salmonelle liée aux cantaloups qu’ils décrivent comme étant de la même souche génétique que celle du Canada.

Les autorités sanitaires américaines ont déclaré vendredi que deux personnes étaient décédées et que 45 personnes étaient hospitalisées dans tout le pays en raison de l’épidémie.