Quinze judokas de la Côte-Nord pour les Jeux du Québec

La délégation nord-côtière en judo en vue de la 58e Finale des Jeux du Québec, en mars, à Sherbrooke. À l’avant : Rosalie Trottier, Cameron Power, Arthur Lévesque, Ahmed Sebraoui et François-Xavier Beaudin. À l’arrière : Massil Cisca-Zerrougui, Olivier Rodgers, Charlotte Roberge-Poitras, Caled Talbot, Manny Bernatchez, Leiya Chiasson, Laurianne Rodgers et Samuel Beaudin. (Absents : Laurence Dubé et Maïck Cormier) Photo courtoisie