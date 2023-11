Secteur public: sept autres jours de grève du front commun en décembre

Mécontent de l’évolution des négociations pour le renouvellement des conventions collectives, le front commun du secteur public annonce d’autres journées de grève en décembre.

Après avoir débrayé le 6 novembre, puis les 21, 22 et 23, c’est du 8 au 14 décembre que ses membres débraieront de nouveau, ont fait savoir mardi l’APTS, la CSN, la CSQ et la FTQ, lors d’un point de presse à Montréal.

Ces sept jours de grève constitueront la dernière séquence de grève avant la grève illimitée, le cas échéant. Le mandat de grève du front commun prévoit déjà d’en venir à une grève illimitée, si besoin est.

Le front commun intersyndical a également prévu de consulter ses instances, les 18 et 19 décembre, pour faire le point sur l’évolution de la négociation. C’est alors seulement qu’il décidera de la suite des choses.

Il affirme que depuis la nomination d’un conciliateur, à sa demande, il sent un «momentum». Et davantage de dates de négociation ont été planifiées. Mais les progrès sont trop minces pour relâcher la pression sur le gouvernement, ont expliqué les quatre organisations syndicales.

Le front commun représente notamment la majorité des enseignants du primaire et du secondaire, les préposés aux bénéficiaires, les professionnels et techniciens du réseau de la santé et des services sociaux, de même que des milliers d’employés de soutien dans les milieux de l’éducation et de la santé.

De son côté, la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), qui représente les autres enseignants du primaire et du secondaire, en est mardi à sa quatrième journée d’une grève générale illimitée.