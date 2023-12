Les paniers de Noël ne laissent aucun surplus dans le budget du comptoir alimentaire

« Notre budget de 50 000 $ va être amplement dépensé pour les paniers de Noël cette année », déclare Josée Gagnon, présidente du Comptoir alimentaire L’Escale.

L’an passé, l’organisme avait dépassé son budget de 35 000 $. « C’est pourquoi on a mis 50 000 cette année et on va l’avoir dépensé et dépassé », explique Mme Gagnon.

Durant la période des fêtes, l’organisme venant en aide aux personnes démunies voit ses demandes de paniers augmenter, mais il se prépare depuis déjà bien des mois entreposant des produits non périssables.

Prolongement

Le comptoir alimentaire l’Escale prolongera sa période de distribution des paniers de Noël.

« Normalement, on distribue les paniers du 11 au 15 décembre, mais on a prolongé. On a décidé de faire les 18, 19 et 20 décembre », mentionne Mme Gagnon.

L’organisme a été approché par le comptoir alimentaire de Pessamit, en place depuis seulement quelques années, pour fournir 50 paniers pour la communauté.

« Aussi, avec l’année qu’on a eue et pour ne pas presser le citron pour nos bénévoles et notre personnel […], on y va un peu plus étalé dans le temps pour ménager tout le monde. Vous savez, c’est quand même assez physique de faire les paniers de Noël », ajoute Mme Gagnon, faisant référence aux lourdes boîtes à transporter.

Quatre fois plus de valeur

Le coût d’un panier de Noël et sa valeur sont deux choses très différentes, précise la présidente du Comptoir alimentaire L’Escale.

Avec les nombreux rabais et les ententes avec les marchands de la région, l’organisme peut se procurer les items beaucoup moins chers que le prix courant.

« Pour une personne seule, ça peut peut-être nous coûter 100$, mais la valeur peut être deux, trois, voire même autre fois plus », informe Mme Gagnon.