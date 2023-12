Une 10e victoire de suite pour le Drakkar

Baie-Comeau – Le Drakkar a poursuivi sur sa lancée victorieuse, vendredi soir, quand il a signé un 10e triomphe consécutif grâce à un gain de 3-1 sur le Titan d’Acadie-Bathurst.

Cette 26e conquête en 31 parties depuis le début de la campagne n’a pas été la plus concluante, mais suffisante pour combler les 2414 amateurs réunis dans les gradins du centre Henry-Leonard.

Les meneurs au classement général ont de nouveau livré une brillante performance sur le plan défensif et leur brio leur a permis d’établir un nouveau record de la LHJMQ avec une séquence de 246 minutes et une seconde sans accorder de but à l’adversaire.

En plus de blanchir l’ennemi pendant plus de 53 minutes, les locaux ont donné le ton à leur offensive en première période grâce à deux filets importants inscrits à chaque extrémité de l’engagement initial.

Le vétéran Justin Gill a ouvert la marque après seulement 49 secondes d’écoulées avant de voir son coéquipier Félix Gagnon doubler l’avance des siens, en avantage numérique, à la 19e minute de jeu.

Désavantage numérique

Victimes de plusieurs infractions, dont une punition majeure au défenseur Émile Chouinard (expulsé de la rencontre) en première période, le Drakkar a de nouveau su résister à la menace

Durant cette longue séquence sans accorder de filet à l’adversaire, les vikings du navire ont été sans faille durant les 16 derniers désavantages numériques (5 en 5 contre le Titan) auxquels ils ont fait face.

« Ce ne sont pas toujours des situations souhaitées, mais les joueurs sont très engagés. Il faut faire attention avec les mots quand on parle d’indiscipline. Les gars se sont dévoués et cela rapporte sur la patinoire », a commenté le pilote Jean-François Grégoire.

Bourdages

Après trois jeux blancs consécutifs au profit du cerbère Olivier Ciarlo, l’entraîneur en chef a choisi d’y aller avec son adjoint, Philippe Bourdages (27 arrêts), qui a inscrit une huitième victoire à ses premiers départs.

« Oui et non. J’en ai discuté avec mes gardiens avant la rencontre. Philippe n’avait pas vu d’action depuis plus de deux semaines et il faut qu’il joue. De son côté, Olivier peut encore espérer établir un nouveau record et il sera devant le filet dimanche. »

Deuxième étoile de la rencontre, le chandail numéro un du Drakkar a fort apprécié sa soirée de travail. « C’est dommage pour leur but. Une petite erreur de communication avec mon défenseur, mais les gars ont disputé un fort match. C’est tout simplement magique comme ambiance et tout le monde s’entend si bien », a résumé l’homme masqué.

En vitesse

Sur le plan offensif, c’est le Tchèque Matyas Melovsky qui a pris les choses en mains avec une soirée d’un but et deux mentions d’aide dont le filet d’assurance dans une cage désertée.

Le nouveau record d’équipe du Drakkar fracasse l’ancienne marque de la ligue (207 minutes, 04 secondes), établie par les Cataractes de Shawinigan au cours de la saison 1997-1998, l’année de fondation du Drakkar.

Avec cette huitième victoire en huit sorties, Philippe Bourdages a également réalisé un nouveau record dans l’histoire de la franchise. Le record précédent était détenu par le Septilien Simon Lemieux avec sept gains en sept départs.

Le Drakkar disputera son prochain match sur la route et sera en quête d’un 11e triomphe de suite, dimanche après-midi, quand il rendra visite aux Saguenéens à Chicoutimi.