(Photos) Club de patinage artistique de Baie-Comeau : 21 médailles remportées par les athlètes

Une vingtaine de patineuses du Club de patinage artistique de Baie-Comeau ont pris part à la compétition de style invitation à Chicoutimi cette dernière fin de semaine. De plus, elles ont rapporté 21 médailles à la maison et pour certaines plus d’une autour de leur cou.

Résultats :

Catégorie Relève (participation)

◦ Olivia Goulet

◦ Julia Morin

◦ Alexia Beland

◦ Charlotte Joubert

Star 4 moins de 10 ans

◦ Léa-Jade Desbiens (médaille d’argent)

◦ Eliane Martel (médaille de bronze)

Star 5 moins de 10 ans

◦ Sofia Thibeault (médaille d’or)

◦ Olivia Perron (4e)

Star 5 moins de 13 ans

◦ Brenda-Lee Hamelin (5e)

Star 5 plus de 13 ans

◦ Zoé Gagnon (5e)

Star 5 artistique

◦ Zoé Gagnon (médaille d’argent)

Star 6

◦ Jade Jean (médaille de bronze)

◦ Alycia Paquet (médaille d’or)

Star 7

◦ Raphaëlle Carrière (médaille d’or)

◦ Jade Jean (médaille d’argent)

◦ Océane Landry (médaille de bronze)

◦ Alycia Paquet (4e)

Star 8

◦ Océane Landry (médaille de bronze)

Star 9

◦ Alycia Clavette (médaille d’argent)

◦ Marifee Girard-Lachance (4e)

Star 10

◦ Alycia Clavette (médaille d’or)

Or

◦ Marifee Girard Lachance (médaille d’or)

Sans limites moins de 7 ans

◦ Pénélope Gauthier (médaille d’or)

Sans limites moins de 9 ans

◦ Stella Girard-Lachance (médaille d’or)

◦ Audrey-Ann Santerre (médaille d’argent)

Sans limites moins de 10 ans

◦ Myliana Gaudreault (médaille d’or)

Pré-juvénile

◦ Rose Girard-Lachance (médaille d’or)

Juvénile

◦ Klara Simard (médaille d’or)

◦ Josée-Ann Gravel (médaille d’argent)

Pré-novice court

◦ Josée-Ann Gravel (médaille de bronze)

◦ Klara Simard (4e)