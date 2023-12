Club de ski de fond Bécoski : 15 ans de promotion du ski de fond

Depuis 2008, le Club de ski de fond Bécoski poursuit sa mission, soit celle de promouvoir les saines habitudes de vie en enseignant le ski de fond aux jeunes de 5 à 17 ans. Pouvant accueillir une bonne vingtaine d’élèves par saison, l’équipe d’enseignants et le conseil d’administration veulent continuer de promouvoir ce sport aux jeunes de la Manicouagan.

Grâce à des ententes de collaboration, le Club Bécoski offre l’enseignement de ski dans les deux secteurs de Baie-Comeau.

Les initiations et entraînements ont lieu dans les pistes des sentiers de la rivière Amédée et du Club Norfond en alternant une semaine sur deux pendant la saison. Un minimum de huit leçons est aussi assuré pendant la saison hivernale, et ce, pour tous les niveaux.

« Nous avons eu des formations plus poussées comme entraîneur pour aller coacher des jeunes aux Jeux du Québec », explique Jean-François Gauthier, secrétaire-trésorier du Club Bécoski. Même si l’objectif de base est récréatif, c’est un plus pour les skieurs qui désirent prendre part au volet compétitif.

Une saison post-COVID au ralenti

M. Gauthier explique qu’avant la pandémie de COVID-19, le Club comptait plus de 35 jeunes skieurs, dont plusieurs de 13 ans et plus. Étant obligé d’annuler deux saisons consécutives, le Club a évidemment perdu plusieurs athlètes. « La COVID nous a fait très mal », exprime M. Gauthier.

Le retour aux pistes est venu avec un lot de défis pour l’organisme. Puisque plusieurs élèves ne sont pas revenus et que quelques entraîneurs ont fait de même, le conseil d’administration s’est retroussé les manches et recommence plus motivé que jamais. « On est crinqués », dit avec enthousiasme M. Gauthier.

Depuis, plusieurs parents peuvent maintenant enseigner et le CA tente de faire briller son club en démontrant à la jeunesse d’ici qu’il existe. « C’est tellement un sport merveilleux », conclut Jean-François Gauthier.

Des portes ouvertes seront d’ailleurs organisées prochainement.