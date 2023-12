Hockey Senior AA | Les Basques l’emportent dans le tumulte sur les Pionniers

La première visite des Pionniers CFL de Baie-Comeau à l’aréna Conrad-Parent de Sept-Îles a été marquée par une fin de match houleuse, même au terme de la sonnerie annonçant la victoire des Basques – Groupe Olivier au pointage de 7-5.

Les visiteurs semblaient en avoir long à dire au sujet du travail des officiels, mais également à leurs hôtes. Des gourdes ont notamment été lancées par un des entraîneurs.

Les Pionniers, qui menaient 4-2 après une période, ayant marqué deux fois avec l’avantage d’un homme, ont vu les punitions leur faire mal au second engagement.

Les Basques ont profité d’un cinq contre trois pour marquer deux fois en l’espace de 29 secondes, en plus de capitaliser en pareille circonstance dans les dernières secondes, se donnant ainsi une priorité de deux buts.

Les deux clubs se sont échangé un but en troisième, avec comme marque finale un pointage de 7-5. Mason Cormier a frustré les offrandes baie-comoises à plusieurs reprises au dernier engagement.

Aux abords du vestiaire des Basques, l’entraîneur François Boudreault n’allait pas revenir sur les événements marquant la fin de la rencontre, mais plutôt sur la tenue de sa troupe.

« C’est une question de travail d’équipe, d’efforts et de se tenir ensemble qui donne ces résultats. On n’a pas eu peur de l’adversité. Mason nous a tenu dans la game et il s’est dressé en troisième. »

« C’est une fierté de coacher ces gars-là quand ils jouent comme ça. »

François Boudreault assure que sa troupe sera prête pour le 29 décembre avec la visite des Gaulois de Port-Cartier pour le dernier match à domicile du calendrier régulier.

Les Pionniers ont jusqu’au 6 janvier pour se remettre de leurs émotions. Les Gaulois débarqueront alors au Centre Henry-Leonard.

En bref

Chez les gagnants, Danick Lévesque et Maxime Lévesque ont chacun un doublé. Le premier a d’ailleurs ouvert la marque dans la quatrième minute de jeu en première, provoquant les lancers des toutous des spectateurs sur la surface glacée. Les peluches seront remises à divers organismes de Sept-Îles.

Keven Massé, Luc Arsenault et Nylan Bouchard ont les autres buts des Basques, qui ont touché la cible cinq fois en avantage numérique.

Dany Robillard, Christian Landry (A.N.), Martin Vigneault (A.N.), Olivier Donais et Alex Michaud ont les buts des Pionniers.

Soulignons que les baies vitrées ne l’ont pas eu facile lors du match. Deux ont dû être replacées dans leurs ancrages et une s’est fracassée en mille morceaux lors d’une mise en échec d’Alex Huet.