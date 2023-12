Baie-Comeau : les gymnastes brillent à l’échelle provinciale

Pour la première fois cette année, les gymnastes de Baie-Comeau ont pu démontrer leurs acquis à leur première Coupe Québec. Comme l’a expliqué l’entraineur Mathieu Fournier, « la motivation était vraiment présente chez les athlètes ».

« Elles étaient concentrées, prêtes et en confiance », renchérit la deuxième entraineuse du Club de gymnastique de Baie-Comeau Amélie Savard.

Au total, 11 gymnastes de Baie-Comeau des catégories N4 et N6 étaient présentes lors de cette première Coupe Québec à Montmagny.

« On s’est dit qu’on y allait pour le plaisir et elles se sont démarquées », explique Mme Savard.

« On rivalise contre des gymnastes qui pratiquent le sport plus de 20 heures par semaine puisque le programme sport-études est accessible ailleurs », précise Mme Savard.

Selon l’entraineuse, les derniers temps ont été difficiles pour les gymnastes avec la grève, puisque plusieurs jours d’entrainement ont été annulés pour ces raisons.

« Malgré tout ça, les filles se sont faufilées dans certains appareils, dans les dixièmes rangs sur 36 », ajoute Mme Savard avec beaucoup de fierté.

« Ce qu’elles ont démontré à Montmagny, c’est le reflet de ce qu’elles font en pratique, c’est-à-dire très peu d’erreurs », soutient-elle.

La prochaine compétition provinciale se déroulera à Victoriaville en février 2024.

Résultats :

N4 13-14 ans : Lyah Girard aux barres (11e), Maëlle Dancause à la table de saut (10e), Rosalie Morin aux barres (9e) et Rose Tremblay s’est reçu un ruban de 7e position avec sa performance au sol.

N4 15 ans et plus : seule du club dans sa catégorie, Zoé Ross obtient sa meilleure note à la poutre avec une 10e place.

N6 13-14 ans : Anaëlle Bernard obtient ses meilleures notes à la table de saut et sa coéquipière, Noémie Lavoie, gagne le bronze suite à sa performance au saut.

Chez les 15 ans et plus, Daphnée Tremblay obtient son meilleur résultat à la poutre. Alexia Lessard a

performé pour une 5e position aux barres asymétriques et Élise Tremblay se classe au 4e rang à la

poutre. Du côté de Philomène Talbot, elle a terminé sa première compétition remportant l’argent au sol, le bronze au saut et une 4e au cumulatif de ses résultats sur 23 gymnastes.