Archéo-Mamu se tourne vers le sociofinancement

Archéo-Mamu veut recueillir la somme de 30 000 $ d’ici le 15 janvier grâce à sa campagne de sociofinancement « Des fêtes ancrées dans la culture : Soutenir l’archéologie autochtone pour préserver le passé et construire l’avenir ».

L’organisme à but non lucratif sollicite donc le soutien de la communauté pour l’aider à atteindre ce but. Il est possible de contribuer à la campagne via la plateforme Zeffy.

L’engagement envers la sauvegarde d’objets inestimables, la réalisation de recherches cruciales et la promotion de l’éducation sur l’histoire commune « est menacé par des circonstances financières difficiles », affirme l’organisation par voie de communiqué.

« Afin de poursuivre notre mission, nous faisons appel à la générosité du grand public. Chaque contribution, quelle qu’en soit la taille, garantit la préservation de notre patrimoine collectif et assure que les générations futures pourront accéder à la riche tapisserie de notre héritage culturel », mentionne Archéo-Mamu dans sa demande d’aide.

Soutenir l’organisme autochtone revêt une importance, car cela assure la préservation d’un patrimoine culturel inestimable. « La préservation de ce patrimoine favorise un sentiment d’identité et de fierté au sein des communautés concernées », est-il souligné.

Au moment d’écrire ces lignes, une somme de 775 $ a été amassée grâce à 8 donateurs.