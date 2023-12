Gel de taxes à Godbout pour 2024

Les contribuables de Godbout ne paieront pas un centime de plus en 2024 sur leur compte de taxes. Les élus ont adopté le statu quo, malgré la hausse des dépenses de la municipalité.

« Les taxes n’augmenteront pas en 2024. On sauve une année. On a des coûts qui ont augmenté cette année. Le contrat de déneigement, on a eu une augmentation substantielle. Tout a augmenté, mais on est capable d’être stable encore une année », a divulgué le maire Guy Côté, en assemblée extraordinaire le 12 décembre.

Toutefois, l’élu ne peut promettre que cette stabilité tiendra encore l’an prochain. « C’est sûr que l’année prochaine, on aura le tableau des revenus et des dépenses. Si on n’augmente pas les taxes, on décidera ce qu’on coupe. C’est l’un ou c’est l’autre, on n’a pas le choix », a-t-il soutenu.

C’est donc 2,06 $ du 100 $ d’évaluation que les contribuables débourseront en 2024. En ce qui concerne la collecte des matières résiduelles, une somme de 170 $ est demandée pour les résidences situées dans le périmètre urbain et 300 $ pour les commerces.

« On est une des municipalités les plus taxées au Québec, mais la raison pourquoi ça ne paraît pas, c’est que les maisons sont évaluées très bas. Donc, ça s’équilibre », a commenté M. Côté.

Budget

Le conseil municipal a adopté un budget équilibré totalisant 777 367 $ pour l’année qui s’en vient. Un montant de 327 314 $ est attendu grâce à la taxation. L’administration générale demandera des investissements de 302 000 $.

« On présente un budget équilibré. Il y a des endroits où on a été conservateurs. Une municipalité ne doit pas avoir plus de revenus que de dépenses. Il faut avoir un budget équilibré », a affirmé le premier magistrat.

En ce qui concerne son plan triennal d’immobilisations, Godbout a plusieurs projets dans ses cartons. En 2024, il est prévu de procéder à de l’enrochement (500 000 $). En 2025, les élus veulent investir dans un nouveau bâtiment municipal (1,2 M$) et en 2026, c’est l’aménagement d’un réseau d’aqueduc qui figure au tableau (500 000 $).

« On veut avoir un camion incendie et des pompiers. On aimerait ça une entreprise qui s’installe à Godbout. La matière première que ça prend, c’est de l’eau. Commençons par un réseau d’aqueduc, ça serait la première chose », a expliqué Guy Côté pour répondre aux questions des citoyens.

Notons que Godbout ne possède aucune infrastructure pour alimenter les résidences en eau. « On commencerait par les bornes-fontaines. En 2024, on va commencer à travailler sur ce dossier-là », conclut le maire.