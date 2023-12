Quand Noël rime avec amour

Quelle importance accorder à Noël ? Pourquoi acheter des cadeaux ? Mais surtout, qu’est-ce que tout cela signifie ? « C’est tout simplement l’amour », répond la Baie-Comoise, Manon Côté. Cette amoureuse du temps des fêtes rappelle l’importance de revenir à l’essentiel, soit le partage, les rassemblements et surtout… l’amour !

Celle qui redonne le sourire aux gens qui entrent dans sa boutique, grâce à son personnage de mère Noël, souhaite véhiculer la magie oubliée des fêtes.

L’amour est la première motivation de Manon Côté. « Il faut ramener Noël à la base, à l’amour », partage celle qui aime voir les yeux s’illuminer dans le Royaume du bonheur.

Elle a créé le personnage de mère Noël, principalement pour en faire profiter les autres. « C’est ça la magie de Noël, c’est ça mère Noël. Ce n’est pas seulement pour celui qui achète, c’est pour celui qui voit avec les yeux du cœur », mentionne-t-elle.

« Je souhaite que mère Noël puisse apporter autre chose que tout ce qui se passe de mauvais, que ces images-là de guerre, que l’atrocité », poursuit-elle.

Le cadeau

Qu’est-ce qui est plus important ? « Reconstruire le geste de donner » ou la valeur du cadeau offert ?

Mère Noël répond facilement à cette question. Pour elle, il est primordial de revenir à l’essentiel et d’y voir plus loin que l’objet. « Oui, il y a la partie commerciale. On ne peut pas passer à côté, elle existera toujours. Mais au-delà du commercial, il faut voir autre chose », soutient Mme Côté.

« Vous savez, la personne qui prend 15 ou 20 minutes de son temps, une heure de son temps, pour venir te choisir un petit cadeau […], c’est un geste qu’il faut apprécier », confie-t-elle.

Le geste est beaucoup plus significatif. Ce geste, il n’a pas besoin de coûter 1 000 $, croit-elle. Il peut coûter 5 $, provenir du cœur et faire sourire la personne chère.

Le cœur

« C’est sûr et certain qu’il y aura toujours du plus gros, du plus beau, mais le geste d’amour envers un autre, c’est ça la magie », lance mère Noël. Et c’est la différence qui fera apprécier Noël, c’est la différence claire entre « la ligne commerciale et la ligne du cœur ».

« Peut importe la valeur, c’est la ligne du cœur qui est plus forte », soutient-elle.

Pour elle, c’est « juste le plaisir d’offrir et le plaisir de recevoir » qui prévaut sur tout le reste. « Avant la COVID, on a peut-être trop mis une valeur à des cadeaux qu’on recevait. Je reçois juste ça ? Le “juste ça”, il est donné avec cœur et il vaut tout son sens », poursuit-elle.