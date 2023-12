Ouvert ou fermé le 1er janvier?

Durant le temps des fêtes, l’horaire des commerces et institutions est amené à changer. Lesquels seront ouverts ou fermés le 1er janvier?

Ne vous attendez pas à pouvoir magasiner un peu partout demain. Presque tous les commerces resteront portes closes. Les pharmacies, dépanneurs et stations-services, soit les services essentiels, ouvriront leurs portes.

Certaines activités de loisir seront accessibles au public comme les salles de cinéma et les stations de ski. Des restaurants en profiteront aussi pour accueillir leur clientèle, mais ce n’est pas le cas pour tous. Quelques-uns donnent un congé bien mérité à leurs employés.

Du côté des fermetures, on retrouve sur la liste les centres commerciaux, les épiceries, les banques et les bureaux de poste. Les succursales de la SAQ et de la SQDC seront aussi fermées jusqu’au 2 janvier.