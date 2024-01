Discussion citoyenne autour du futur stationnement de l’Hôtel le Manoir

Le futur stationnement de l’Hôtel le Manoir, aménagé dans une partie du parc des Pionniers à la suite de l’accord de la Ville de Baie-Comeau, soulève des questionnements. Le groupe citoyens Transition Manicouagan organise une discussion citoyenne le 6 janvier au parc des Pionniers, de 10 h à 12 h.

« Aucune consultation de la population n’a eu lieu avant cette séance du conseil [du 11 décembre] et aucune information n’a été transmise, ni par la Ville ni par le promoteur », reproche Transition Manicouagan.

Le groupe veut avant tout « faire connaître ce projet au grand public et utilisateurs du parc », mais aussi « créer un espace respectueux où chaque opinion, préoccupation et questionnement pourra être entendu ».

« Cette décision a été prise en vase clos sans participation du public qui, pourtant, est directement concerné. Nous appelons au partage de plus d’informations en amont de la part de la ville et des promoteurs dans ce genre de décisions et à recourir à l’intelligence collective de la communauté et l’expertise citoyenne », soutient le comité.

Transition Manicouagan dit être « pour le développement économique de la ville », et il souhaite que celui-ci soit fait en concertation avec la population, « dans le respect des enjeux socio-environnementaux et des principes du développement durable ».

Les citoyens sont invités à remplir le formulaire témoignage qui circule présentement pour donner l’opportunité à chacun de s’exprimer. « Cette consultation sera transmise à la mairie et au promoteur », informe le groupe citoyens.

Notons que les élus et le promoteur sont conviés à l’événement.

