Centraide : le tournoi de hockey de rue reporté par manque de neige

L’édition 2024 du tournoi de hockey de rue au profit de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan devait initialement se dérouler le 13 janvier. Il sera malheureusement reporté par manque de neige.

« À cause de la neige malheureusement, on n’est pas capable de le tenir à la date prévue. Donc, on est en train de trouver une autre date en février ou en mars pour qu’il puisse avoir lieu plus tard », divulgue Josée Mailloux, directrice de Centraide Haute-Côte-Nord-Manicouagan.

Les organisateurs se croisent les doigts pour que la neige soit au rendez-vous afin que le tournoi de hockey de rue puisse vite revenir.