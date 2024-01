Un grand changement économique dans la mire de Baie-Comeau en 2024

En 2024, la Ville de Baie-Comeau vise un grand changement économique. Elle cultive l’objectif d’être plus efficace tout en économisant un maximum d’argent.

« Baie-Comeau doit faire un virage économique extraordinaire dans les prochaines années. Il faut être plus performant et faire des économies. Je me donne comme mission de trouver le juste équilibre entre préserver la qualité de vie actuelle, demeurer une ville attractive, et stabiliser les finances », affirme le maire Michel Desbiens.

L’élu veut équilibrer la qualité de vie actuelle, assurer l’attrait de la ville et stabiliser les finances. Il souligne le besoin urgent de rénover les infrastructures vieillissantes et de répondre à la demande croissante en logement et garderie, nécessitant d’importants investissements.

« Nos infrastructures et nos bâtiments sont vieillissants et leur entretien est criant présentement. Beaucoup d’investissements seront nécessaires. Nos besoins sont évidents en termes de logement et de garderie et nous devrons travailler à accélérer certains projets pour répondre à la demande », estime M. Desbiens.

Quant aux défis liés à la main-d’œuvre, les solutions passent par inverser le déclin démographique, retenir les futurs retraités au travail, et attirer et retenir les étudiants, selon le maire de Baie-Comeau.

Bref, Michel Desbiens expose des objectifs visant à renforcer la qualité de vie des Baie-Comois et faire rayonner la ville un peu plus encore sur la Côte-Nord.