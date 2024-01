Urgences du Québec: hausse d’achalandage qui est considéré très élevé dans 13 régions

Le temps d’attente dans les salles d’urgence du Québec était considéré très élevé dans chacune des 15 régions du Québec, jeudi matin, sauf dans deux d’entre elles, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine.

Le site Index Santé, qui observe et rapporte les taux d’occupation et temps d’attente dans les urgences, précisait peu après 6h00 que ce taux était de 136 %, en moyenne, le plus élevé depuis la remontée de l’achalandage qui s’est produite après la brève accalmie de la période de Noël.

La situation la plus critique a été relevée en début de journée dans la région de Lanaudière, où l’occupation des urgences des hôpitaux de Lanaudière et Pierre-Le-gardeur était, en moyenne, de 213 %. Il y avait 49 patients sur civière depuis plus de 24 heures dans cette région, dont 16 depuis plus de 48 heures.

Dans la région voisine, celle des Laurentides, le taux d’occupation des urgences s’élevait à 177 %.

Les taux ont été mesurés à 158 % en Montérégie, à 155 % dans Chaudière-Appalaches, à 144 % à Montréal, à 139 % en Outaouais, à 135 % à Laval, à 132 % à Québec, à 121 % au Bas-Saint-Laurent, à 108 % dans la région Mauricie-Centre-du-Québec et à 105 % en Estrie.

L’achalandage aux urgences était de 90 % au Saguenay-Lac-Saint-Jean et de 72 % dans la région Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine.

En début de journée, il y avait plus de 3900 Québécois dans les salles d’urgence. La veille, la durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d’attente s’élevait à environ cinq heures et demie.

Après l’accalmie de la période de Noël, l’achalandage n’a cessé d’augmenter dans les salles d’urgence du Québec. Aux pires moments, il a été de 120 % le 29 décembre et de 133 % mercredi de la présente semaine.

Tout indique que l’achalandage est lié à une hausse du nombre de cas de virus respiratoires. À la veille du Jour de l’An, le gouvernement du Québec a d’ailleurs appelé la population à la prudence afin de limiter la transmission de ces virus et d’éviter d’appliquer une pression supplémentaire au réseau de la santé.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a prévenu que les virus tels que la COVID-19, le virus respiratoire syncytial (VRS) et l’influenza circulaient abondamment.

Le ministère a affirmé qu’une grande proportion de patients qui consultent à l’urgence n’ont pas besoin de s’y rendre. Parmi les exemples observés au quotidien, le ministère a signalé les maux de gorge, des toux légères, des gastro-entérite sans signes de déshydratation significative et des symptômes d’infection urinaire. Ces ennuis de santé peuvent souvent être neutralisés par une consultation à la ligne téléphonique 811 ou au guichet d’accès à la première ligne (GAP) numérique.

Toutefois, le ministère a rappelé qu’il ne fallait tout de même pas hésiter à se rendre à l’urgence pour toute situation de santé nécessitant des soins immédiats.