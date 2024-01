Le programme MobilisActions est de retour

D’ici le 30 avril, il est possible pour les organismes de déposer leurs demandes au programme d’aide financière MobilisActions du gouvernement. Le milieu municipal ainsi que les organismes à but non lucratif, les coopératives et les communautés autochtones sont admissibles.

Le programme a pour objectif général d’accroître, chez les citoyens et les entreprises, la connaissance des solutions existantes et innovantes de mobilité durable afin d’en favoriser l’usage.

Doté d’un budget de 8,1 M$, le programme MobilisActions est financé dans le cadre de la Politique de mobilité durable – 2030 du ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Il est aussi financé par la Politique gouvernementale de prévention en santé du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Les deux derniers appels de projets ont permis d’autoriser le financement de 37 initiatives, pour un montant total octroyé de près de 3,7 M$.

Sensibilisation

Ce programme soutient des partenaires dans la réalisation d’activités de sensibilisation, d’information, de promotion et de mobilisation de la mobilité durable.

Les projets admissibles peuvent aller de la production de capsules vidéo aux campagnes médiatiques ou encore la mise en œuvre de programmes visant à encourager l’utilisation du transport actif ou collectif.

Cela peut aussi passer par la mise sur pied d’ateliers, des animations ainsi que toute autre activité de communication.