8 projets à surveiller en 2024 dans la Manicouagan

L’année 2024 s’annonce chargée en développement. Voici huit projets dont nous verrons des avancées au cours de l’année, si tout se déroule comme prévu.

Blocs d’énergie

La Côte-Nord attend impatiemment la prochaine annonce du ministère de l’Économie et de l’Énergie concernant l’octroi de blocs énergétiques. Rappelons qu’un seul projet a été retenu sur la Côte-Nord lors du premier appel de projets, soit celui de Minerai de fer Québec, qui est propriétaire de la mine du lac Bloom, près de Fermont. Le choix des initiatives sélectionnées pour le deuxième groupe de projets devrait être connu au printemps 2024. Plusieurs entreprises qui ont Baie-Comeau dans la mire se croisent les doigts.

Pont sur le Saguenay

C’est en 2024 que les études sur le projet de pont sur la rivière Saguenay devraient être dévoilées. Il y a deux études, soit une d’opportunité et une sur les impacts socio-économiques. Les résultats, qui étaient attendus en 2023, ont plutôt été repoussés au courant de cette année. Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, assure que ce délai est dû à une volonté du gouvernement de bien analyser toutes les options entourant ce projet. Ces études permettront d’évaluer la possibilité d’aller de l’avant avec la construction d’un pont sur le Saguenay.

Chantiers routiers

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable réalisera quelques chantiers cette année dans la Manicouagan. Parmi les plus importants, il y a toujours des travaux pour la reconstruction de la route 389 qui se poursuivent. La réfection de la route 138, dans le secteur de la côte Bellevue à Franquelin, est également prévue en 2024.

Aéroport de Baie-Comeau

Le plan de développement de l’aéroport de Baie-Comeau est une des priorités de l’année pour la MRC de Manicouagan. Ce plan, qui compte l’élaboration d’une planification stratégique, doit assurer la survie de l’aéroport de Baie-Comeau. Tout juste avant les Fêtes, la MRC a mandaté la firme Mallette S.E.N. C.R.L pour réaliser ce projet.

Graphite

Même si son projet de construction d’une usine à Baie-Comeau n’en est qu’au tout début, Northern Graphite Corporation, vise toujours 2026 pour le début de sa production de matériaux d’anodes pour batteries. L’entreprise devrait avancer dans ses études de faisabilité ainsi que dans la recherche de financement cette année.

Parc éolien

Plusieurs entreprises ont levé la main pour un projet de parc éolien dans la Manicouagan, soit Hydroméga, Innergex et Tugliq Énergie. Elles ont pris des ententes avec la MRC de la Manicouagan. Celle-ci a confiance qu’un des trois projets sera choisi par Hydro-Québec, décideur de l’avenir du parc éolien manicois. Ce projet est estimé à près d’un milliard de dollars et se situera près du poste Outardes, au nord de Baie-Comeau.

La mobilité durable sous la loupe à Baie-Comeau

Une chargée de projets en mobilité durable est à pied d’œuvre depuis septembre à Baie-Comeau et la Ville souhaite que l’année 2024 soit celle du lancement de son Laboratoire de mobilité durable. Ce laboratoire, dont on espère attacher le financement en début d’année, aura pour mission de tester diverses options sur le territoire. Un sondage mené en 2023 a permis de cerner certains enjeux et d’autres consultations sont prévues afin de développer une offre cohérente… et dont le fardeau financier pourra être supporté à long terme.

Protéger l’eau potable à la source

La Ville de Baie-Comeau procédera en 2024 à l’élaboration d’un plan de protection de sa source d’eau potable. Celui-ci permettra de « tenir compte des menaces identifiées dans l’analyse de vulnérabilité pour définir et planifier la mise en œuvre de mesures de protection », indique la directrice du développement durable de la Ville, Julie Malouin. La démarche consultative et collaborative identifiera les orientations, objectifs et mesures de protection concrètes et de suivi pour s’assurer de la préservation de la qualité de l’eau qui abreuve les Baie-Comois.

Avec Émélie Bernier