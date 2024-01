Une application mobile pour Les Éditions Nordiques

Depuis ce matin, vous pouvez télécharger gratuitement l’application mobile des Éditions Nordiques regroupant le Nord-Côtier, le Manic, le journal Haute-Côte-Nord et le Charlevoisien.

Après plus d’un an de travail, cette application permettra aux lecteurs d’être informés en temps réel selon leurs préférences.

« On peut dire que nous avons accouché d’un merveilleux outil qui renforce davantage notre rôle de leader en matière d’information comme média écrit. Quand on dit que notre mission est d’informer, voilà une autre preuve que nous assumons cette charge », a indiqué le président des Éditions Nordiques, Simon Brisson.

L’utilisateur pourra choisir les nouvelles qu’il veut lire, recevoir des notifications pour les nouvelles importantes, intégrer ses activités à un calendrier et participer à titre de journaliste citoyen à son média favori. L’application est disponible sur les appareils Apple et Android.

« Avec les récents bouleversements concernant la diffusion des nouvelles sur les médias sociaux, je crois que cette application arrive à point. Nos équipes d’information, compétentes et à l’affût, produisent autant de nouvelles. Avec ce nouveau support, elles rejoindront davantage de lecteurs », a précisé M. Brisson.

Ce dernier a salué le travail de son équipe à l’interne et des firmes IXMédia et Eugeniuses, qui n’ont pas compté les heures pour mettre en place cette avancée technologique.

« À l’heure du numérique, on ne peut plus compter sur les intermédiaires pour que l’information rejoigne les gens. L’app, aussi simple soit-elle, permet la notification, et donc le contact direct entre le média et son public, c’est là qu’on veut être : un média moderne, directement sur votre téléphone », a témoigné le président de IXMédia, Carl-Frédéric De Celles.

« Bienvenue dans l’ère moderne », a conclu M. Brisson, fier d’offrir à la population de la Côte-Nord et de Charlevoix une application mobile digne de ce nom.

Pour télécharger l’application :

Apple —> https://apps.apple.com/ca/app/%C3%A9ditions-nordiques/id6472655591

Google —> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.staging.editionsnordiques