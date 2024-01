Retour du Défi 28 jours sans alcool

La Fondation Jean Lapointe annonce le lancement de la 11e édition du Défi 28 jours sans alcool, une campagne de sensibilisation et de collecte de fonds qui encourage la population québécoise à prendre une pause de sa consommation d’alcool pendant tout le mois de février.

L’an dernier, plus de 130 participants de la région ont récolté 9 000 $ pour soutenir l’œuvre de la Maison Jean Lapointe dans le traitement, la sensibilisation et la prévention des dépendances.

Comme chaque année, des milliers de participants aux quatre coins de la province se mobilisent pour vivre une expérience mémorable.

Cette année, pour promouvoir ce Défi, de nombreux ambassadeurs ont décidé de relever le Défi : Ariel Charest, Danny St-Pierre, Erich Preach, Félix-Antoine Tremblay, Lou-Pascal Tremblay, Mélissa Bédard et Virginie Coossa.

De plus, Jean-Marie Lapointe, fils de feu Jean Lapointe, unira sa voix à celles des ambassadeurs pour encourager les participants tout au long du Défi et ainsi, poursuivre l’œuvre de son père.

« Le Défi 28 jours sans alcool me tient personnellement à cœur, souligne Jean-Marie Lapointe. C’est une belle occasion de réaliser tous les bienfaits de prendre une pause de consommation sur sa santé physique et mentale en plus de sensibiliser la population aux problèmes liés aux dépendances. »

Cette campagne de sensibilisation d’envergure vise également à soutenir le financement permettant à la Maison d’offrir des services adaptés et un accompagnement ciblé pour toutes les personnes qui en ont besoin.

« Grâce aux fonds amassés durant le Défi 28 jours, il est possible de faire une réelle différence de la prévention au traitement, ajoute Anne Elizabeth Lapointe, directrice générale de la Maison Jean Lapointe. Ici, nous accompagnons les personnes en situation de dépendance et leur donnons les outils nécessaires pour se rétablir ».