Une panoplie de nouvelles activités pour le développement des aînés

Pour l’hiver 2024, l’Association pour le développement des aînés et aînées à l’UQAR (ADAUQAR) offre une panoplie d’activités de formation, de conférences et de visites.

Ces activités s’adressent aux personnes de 50 ans et plus et se dérouleront selon trois modes de participation : en présence, virtuel via la plateforme Zoom et comodal avec une participation simultanée en présence et sur Zoom.

L’ADAUQAR a concocté une programmation composée d’activités de formation dans les volets langues, culture et société ainsi qu’informatique.

Le nombre de conférences et de visites s’est vu augmenter par l’ajout des récits de voyages, maintenant regroupés sous le vocable Découverte d’un pays, au lieu de les considérer comme une activité de formation.

La conférence d’ouverture, Les bienfaits des animaux de compagnie, sera animée par la vétérinaire Michèle Gauvin de Rimouski. La conférencière tentera de bien présenter le pour et le contre, les avantages et les inconvénients d’avoir un animal. L’activité aura lieu le 19 janvier à 13 h 30, à Rimouski et sur Zoom.

Des formations sont offertes en langues étrangères et une variété d’ateliers pour tous les goûts sont au programme.

35 ans

L’ADAUQAR souligne non pas ses noces de rubis, mais plutôt ses 35 ans d’existence. Ainsi, si vous cherchez à offrir un cadeau à des personnes de 50 ans et plus, pensez à offrir un chèque-cadeau applicable à une activité de formation.

Il est aussi possible d’offrir une carte de membre de l’ADAUQAR pour l’année 2024 qui donne accès à une série de conférences et de visites variées, certaines en présence, d’autres sur Zoom.

Vous pouvez communiquer avec Chantal Chouinard au 1 800 511-3382, poste 1661 ou par courriel à info@adauqar.ca pour plus d’informations.